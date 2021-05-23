بزعم تسفيرهم.. سقوط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ) وآخر، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.



أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الزعم وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



