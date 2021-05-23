ريم البارودي تخطف أنظار جمهورها بإطلالة صيفية مميزة من شرم الشيخ

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو لها .



ظهرت ريم البارودي في الفيديو، وهي مرتدية إطلالة صيفية ملفتة حيث ظهرت مرتدية فستاًنا قصيراً بنصف كم باللون اللبني ومن الناحية الجماليه اعتمدت علي ملامحها البسيطة ولم تضع الميكياج، وعلقت عليه قائلة:"صباح الخير من شرم الشيخ".



الجدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل " كله بالحب"، وهو بطولة زينة ، أحمد السعدني ، صابرين ، يوسف عثمان، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.