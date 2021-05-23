Advertisements

كيف خففت "السعودية" إجراءات كورونا؟

الأحد 23/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

سارعت المملكة العربية السعودية، بتخفيف إجراءات كورونا، في ضوء التوسع في حملات تطعيم المواطنين باللقاحات، حيث ألغت إلزام الوافدين بالدخول في حجر صحي ما داموا تلقوا اللقاح.

ويرصد "الفجر"، الإجراءات المخففة للمملكة العربية السعودية للحد من كورونا.

رفع تعليق السفر
رفعت المملكة العربية السعودية، تعليق السفر للخارج، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إلغاء الحجر للملقحين
وأعلنت السلطات السعودية، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوًا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بعدوى كورونا لم يعد لزامًا عليهم قضاء 7 أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على اللقاح فور وصولهم وذلك اعتبارًا من 20 مايو.

عودة التعليم حضوريًا
وقررت السلطات، عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

اشتراط التطعيم
وتستخدم تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، حيث يمنع دخول أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو رياضي، دون التطعيم.

وكذلك، يمنع دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، إضافة إلى وسائل النقل العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتح السفر تخفيف الإجراءات اخر الاخبار اجراءات السعوديه

أخبار تهمك

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

بعد قهر صن داونز.. موسيماني يحدد هدف الأهلي القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعة الا ربع

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السعودية تحدد تطعيمات ضرورية للحجاج من خارج المملكة

تباطؤ حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تقليص "فايزر" لإمدادات لقاحها

تفاصيل انطلاق حملات التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

ميركل تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف

تعرف على الفئة المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة في رمضان 2021.. واجراءات إجراءات المصلين بالمسجد الحرام

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

07:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»