كيف خففت "السعودية" إجراءات كورونا؟



سارعت المملكة العربية السعودية، بتخفيف إجراءات كورونا، في ضوء التوسع في حملات تطعيم المواطنين باللقاحات، حيث ألغت إلزام الوافدين بالدخول في حجر صحي ما داموا تلقوا اللقاح.



ويرصد "الفجر"، الإجراءات المخففة للمملكة العربية السعودية للحد من كورونا.



رفع تعليق السفر

رفعت المملكة العربية السعودية، تعليق السفر للخارج، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.



وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).



إلغاء الحجر للملقحين

وأعلنت السلطات السعودية، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوًا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بعدوى كورونا لم يعد لزامًا عليهم قضاء 7 أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على اللقاح فور وصولهم وذلك اعتبارًا من 20 مايو.



عودة التعليم حضوريًا

وقررت السلطات، عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.



اشتراط التطعيم

وتستخدم تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، حيث يمنع دخول أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو رياضي، دون التطعيم.



وكذلك، يمنع دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، إضافة إلى وسائل النقل العام.