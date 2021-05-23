خدعهم بعلاقته بمسؤلين.. سقوط شخص لاتهامه بالحصول على رشوة مقابل تعيين نجلها بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.



وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بتضررها من (أحد الأشخاص)لإستغلاله نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة من تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالى ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ المالى.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، محبوسًا إحتياطيًا بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بإستغلاله نفوذًا مزعومة والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى بإحدى الجهات الحكومية، وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



