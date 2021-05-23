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الرقابة الصحية: نهتم بعنصر الأمان في تقديم الخدمة وإرضاء المرضى (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن تسجيل المنشآت السبع التابعة لهيئة قناة السويس بمنظومة الاعتماد والرقابة الصحية تم وفقا لمعايير الهيئة، وهي معايير معترف بها دوليا، وهذا ما يؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لن تكون فيها المنشآت السبع التابعة لوزارة الصحة والسكان هي مقدم الخدمة للمواطنين فقط، لكن كل مقدمي الخدمة شركاء في المنظومة، مثل المنشآت التابعة لهيئة قناة السويس وهناك منشآت تابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وأضاف "أبو يوسف"، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "نهتم بعنصر الأمان في تقديم الخدمة وتقليل الهدر وإرضاء المرضى، لذلك فإن معدل رضا المرضى في بورسعيد عن الخدمات المقدمة في مؤسسات التأمين الصحي الشامل أعلى كثيرا عما كان عليه الوضع في بداية تطبيق المنظومة".

وتابع نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الخدمة في المؤسسات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تكون محوكمة وفقا للمعايير الاعتماد أي أنه يكون هناك نظاما محددا للحوكمة المؤسسية للوحدة أو المستشفى أو المركز أو معمل التحاليل حتى يكون التعامل مع المرضى وتقديم الخدمة يسير وفق إجراءات محددة.

وأضاف "أبو يوسف": "وحدات منظومة التأمين الصحي الشامل ستتبع إجراءات محددة مع المواطن نفس الإجراءات في مختلف المحافظات، كما ستشهد إتاحة خدمات لم تكن موجودة من قبل على غرار ما حدث في محافظة بورسعيد، كما أنها خدمة آمنة لأن الأطقم الطبية تتسم بالكفاءة ويمكن التعاقد مع أي فرق في مصر من أجل تقديم الخدمة، كما أن استمرارية تقديم الخدمة موجود بشكل أفضل".

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