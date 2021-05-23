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بايرن ميونخ يحسمها.. ليفاندوفسكي ليس للبيع

الأحد 23/مايو/2021 - 12:30 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
محمد الدمتناوي
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أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، مع مغادرة مدربه هانزي فليك، لكن هذا ما نفاه تمامًا رومينيجه.

وبحسب شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، فإن كارل هاينز رومينيجه لا يفكر في مغادرة ليفاندوفسكي، ويرفض أي عرض سيتم تقديمه لضم اللاعب.

وتابعت الشبكة، أن رومينيجه سيبني الفريق على وجود ليفاندفسكي، ولا يمكن التفريط في اللاعب بعد المستوى الخرافي الذي يقدمه خلال السنوات الأخيرة.

وشارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 37 مباراة، تمكن من تسجيل 45 هدفًا في مختلف المسابقات مع بايرن ميونخ.

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ليفاندوفسكي رياضة اخبار الرياضة

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