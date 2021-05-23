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موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة
الأحد 23/مايو/2021 - 12:31 م
غدير أحمد
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يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون اليوم الأحد 23 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة ال29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويقترب فريق الهلال من التتويج باللقب الـ17 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة .
وتذاع مباراة الهلال ضد التعاون عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.
ويتبقى مباراتين فقط في البطولة حيث يتمنى الهلال تحقيق فوز وحيد للتتويج بشكل رسمي بالدورى السعودي.
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