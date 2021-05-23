موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون اليوم الأحد 23 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة ال29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





ويقترب فريق الهلال من التتويج باللقب الـ17 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.





ويحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة .





وتذاع مباراة الهلال ضد التعاون عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.





ويتبقى مباراتين فقط في البطولة حيث يتمنى الهلال تحقيق فوز وحيد للتتويج بشكل رسمي بالدورى السعودي.



