محافظ المنوفية ونائبه يستقبلان أعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بديوان عام المحافظة وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسى ) والذى يتم تنفيذه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب.

ورحب محافظ المنوفية ونائبه بالحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال فترة التدريب والتى ستستمر لمدة شهرين، مؤكدًا -حرصه على متابعة البرنامج التدريبى وتقديم كافة أوجه سبل الدعم للمتدربين وذلك فى إطار حرص محافظة المنوفية على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية لخلق جيل من الشباب الواعد وتأهيلهم للقيادات.

وأوضح محافظ المنوفية لأعضاء البرنامج الرئاسى بأن المحافظة على أتم الإستعداد لهم خلال فترة التدريب لتطبيق التدريب العملى لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتعرف على كافة الأعمال التى تتم داخل المحافظة ومديريات الخدمات، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إعداد مثل هذه البرامج إستهداف الشباب القادر على صنع السياسات والإدارة الفعالة وصنع إتخاذ القرار للنهوض بوطنهم نحو التقدم والإزدهار.