تفاصيل تدشين 4 مجمعات خدمية في كل وحدة محلية بالمنوفية (فيديو)

كشف المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، تفاصيل استهداف مبادرة إنشاء مجمعات خدمية بقرى المحافظة لمساعدة الأهالي في استخراج الأوراق الحكومية الخاصة بهم بكل سهولة، بجانب الأعمال الإنشائية في المدارس والأبنية التعليمية وتوصيل الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعيي.





وقال ربيع في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن كل وحدة محلية بالمحافظة ستشهد تدشين 4 مجمعات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في إطار التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.





وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية: "المجمعات الخدمية الأربعة في كل وحدة محلية هي المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والمجمع الأمني والمجمع الطبي وسيتم تطبيق نموذج المجمع الخدمي على نحو 320 وحدة محلية، وسيتيح عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين وسنعمل على 20 وحدة محلية في المرحلة الأولى".





وأوضح المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن المجمع الخدمي سيحتوي على سجل مدني وشهر عقاري وشؤون اجتماعية ومبنى وحدة محلية ومبنى مجلس محلي ومكتب بريد متكامل، كما أن كل المراكز الخدمية على مستوى الجمهورية سيجرى ربطها ببعض بشبكة واحدة، وبالتالي يمكن لأي مواطن الذهاب إلى المجمع الخدمي التابع لوحدته المحلية دون أن يضطر إلى الذهاب لأماكن بعيدة لقضاء مصالحه، وبالتالي فإن هذا الأمر سيقلل التزاحم.



