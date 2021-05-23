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بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون الكهرباء

الأحد 23/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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‫وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء، وجاءت هذه التعديلات كالآتي:

نصت (المادة الأولى) علي أنه يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان: تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

ونصت المادة (الثانية): مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

فيما نصت (المادة الثالثة): على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.

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