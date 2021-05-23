أستاذ صحة عامة: الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الفطر الأسود مرض فطري ليس له علاقة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه موجود في كل العالم وأمريكا وأوروبا لكن بصورة نادرة جدًا.





وأضاف "المر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الفطر الأسود مرض خطير، مشيرًا إلى أنه قد يكون مرتبط بضعف المناعة، وأن المرض موجود في البيئة العادية خاصة في الهند بمعدل 7 آلاف حالة في الفترة الأخيرة.





وأوضح أن جميع لقاحات كورونا آمنة تماما، ولكن قد يحدث بعض الأعراض الجانبية من لقاح استرازينكا، منها إحمرار الكتف مكان موضع الحقنة أو الشعور بالخمول وهذا يكون لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر.



