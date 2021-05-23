نجل محمود عبد العزيز يطالب الجمهور بالدعاء لوالده وللفنان الراحل سمير غانم

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره صورة قديمة له، ظهر فيها برفقة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



وعلق محمد محمود على الصورة قائلاً:"صورة من زمن كانت الضحكة فيه بتترسم على وشوشنا من غير مجهود،اللى قبلينا قالوا الزمن بينسى، و قالوا إن الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع مرور الزمن، واضح ان الزمن اتغير، الزمن ما نسانيش حاجة، و حزنى اللى اتولد كبير، مع الزمن بيكبر ما بيصغرش "



أضاف قائلا:" الحمد لله على كل حال، اللهم لا اعتراض، اللهم ارحم كل من رحلوا عنا و ارحمنا و صبر قلب كل موجوع و اشفى كل مريض و رد كل غائب و فرح كل حزين و فك كرب كل مكروب و لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين..أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا وللنجم الكبير سمير غانم و لكل من رحلوا عنا".





يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها الى المستشفي وتوفي بها وتم دفنه بمقابر الاسره بالوفاء والامل بمدينة نصر .