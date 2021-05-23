Advertisements

نجل محمود عبد العزيز يطالب الجمهور بالدعاء لوالده وللفنان الراحل سمير غانم

الأحد 23/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره صورة قديمة له، ظهر فيها برفقة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وعلق محمد محمود على الصورة قائلاً:"صورة من زمن كانت الضحكة فيه بتترسم على وشوشنا من غير مجهود،اللى قبلينا قالوا الزمن بينسى، و قالوا إن الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع مرور الزمن، واضح ان الزمن اتغير، الزمن ما نسانيش حاجة، و حزنى اللى اتولد كبير، مع الزمن بيكبر ما بيصغرش "

أضاف قائلا:" الحمد لله على كل حال، اللهم لا اعتراض، اللهم ارحم كل من رحلوا عنا و ارحمنا و صبر قلب كل موجوع و اشفى كل مريض و رد كل غائب و فرح كل حزين و فك كرب كل مكروب و لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين..أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا وللنجم الكبير سمير غانم و لكل من رحلوا عنا".


يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها الى المستشفي وتوفي بها وتم دفنه بمقابر الاسره بالوفاء والامل بمدينة نصر .

أخبار تهمك

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 17 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 6 ساعات

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

11:38 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»