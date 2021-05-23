الأنبا باسيليوس يحتفل بعيد القديسة ريتا بكنيسة أرض سلطان

احتفل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.





وشارك نيافته في الصلاة الأب بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، والأب إسحق قليني، والمؤمنين. وأعطى نيافة المطران كلمة العظة حول القديسة ريتا قائلًا: إن القديسة ريتا أرادت أن تعيش جرح من جروحات المسيح، مشيرًا إلى أن كل منا لديه شوكة في حياته سواء طلبنا أو لم نطلب، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية برفات القديسة ريتا.



