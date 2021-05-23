Advertisements
المطران عطا الله حنا يصلى القداس في بلدة كفرياسيف
الأحد 23/مايو/2021 - 12:30 م
ماريان ناجى
Advertisements
زار المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم للأرثوذكس صباح هذا اليوم الأحد، بزيارة رعوية إلى بلدة كفرياسيف في الجليل حيث أقام خدمة القداس الإلهي بمناسبة الاحد المخلع وهو الأحد الثالث بعد الفصح وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في البلدة.
وشاركه في الخدمة قدس الأب عطا الله مخولي وقدس الاب يعقوب أبو عقل وقدس الأب فرح فرح وفي نهاية الخدمة كانت لسيادته حديث روحي وخدمة جناز الأربعين راحة لنفس المرحومة ديبة أبو عقل والدة الأب يعقوب أبو عقل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements