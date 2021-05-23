المطران عطا الله حنا يصلى القداس في بلدة كفرياسيف

زار المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم للأرثوذكس صباح هذا اليوم الأحد، بزيارة رعوية إلى بلدة كفرياسيف في الجليل حيث أقام خدمة القداس الإلهي بمناسبة الاحد المخلع وهو الأحد الثالث بعد الفصح وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في البلدة.



