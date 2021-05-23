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شاهد..أول ظهور لأحمد فلوكس بعد إشاعه حبسه

الأحد 23/مايو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". 

وظهر أحمد فلوكس في هو في البحر، وتفاعل مع صورته عدد كبير من قبل متابعيه. 

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فلوكس قد رد علي إشاعة حكمه بالحبس أسبوعاً  ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج.


كتب الفنان أحمد فلوكس منشورًا عبر " فيسبوك" وعلق قائلا:" أنا أصحى من النوم ألاقي أخبار كده الحقيقة، أنا ولا أعرف حاجة عنها ولا أعرف مين دول، ولا الأسامي دي ولا أي حاجة، وبعدين ولا رقم قضية ولا أي حاجة، أسامي بس.



وأضاف فلوكس: "طيب ده ينفع أو يرضي ربنا؟ أقسم بالله أنا ما عارف أقول على الصحافة المصرية إيه؟ يا أساتذة إحنا عندنا عيال وأسر ولا يصح كده أبدا، أنتوا بترعبوا أطفالنا بجد، عموما أنا معرفش الكلام ده ولا أعرف الناس دي وبطمن جمهوري وأهلي إني بخير، شكرا ليكم".
شاهد..أول ظهور لأحمد فلوكس بعد إشاعه حبسه
شاهد..أول ظهور لأحمد فلوكس بعد إشاعه حبسه

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