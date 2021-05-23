رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم

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رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
الأحد 23/مايو/2021 - 12:36 م
ريهام على
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نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6851 طن قمامة، وإزالة 560 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1495 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
قال الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 35 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3260 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 120 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 365 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وأضاف أنه تم أيضًا بالتنسيق مع الشرطة إزالة 13 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 1960 مترًا، و3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 310 مترًا.
وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2331 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 240 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 11 كشاف "ليد" وصيانة 299 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
ولفت الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 25 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم تنظيم 4 حملات لإزالة الإشغالات بمدينة طامية وقرى فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال والجمهورية تمكنت من رفع 200 حالة إشغالات متنوعة وغلق 3 مقاهٍ ومصادرة 14 شيشة، فيما تم تركيب 20 كشاف إنارة، وصيانة 800 كشاف بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة الفيوم بنطاق المركز.
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