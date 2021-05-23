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رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم

الأحد 23/مايو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6851 طن قمامة، وإزالة 560 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1495 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

قال الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 35 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3260 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 120 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 365 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

وأضاف أنه تم أيضًا بالتنسيق مع الشرطة إزالة 13 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 1960 مترًا، و3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 310 مترًا.

وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2331 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 240 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 11 كشاف "ليد" وصيانة 299 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 25 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم تنظيم 4 حملات لإزالة الإشغالات بمدينة طامية وقرى فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال والجمهورية تمكنت من رفع 200 حالة إشغالات متنوعة وغلق 3 مقاهٍ ومصادرة 14 شيشة، فيما تم تركيب 20 كشاف إنارة، وصيانة 800 كشاف بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة الفيوم بنطاق المركز.
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم
رفع 6851 طن قمامة وإزالة 560 حالة إشغالات في أطسا وسنورس وطامية بالفيوم

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