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"تعليم بورسعيد": استثناء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملفات الطلاب
الأحد 23/مايو/2021 - 12:37 م
شيماء الريس
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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببوسعيد، اليوم الأحد، استثناء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقي عند تسليمه إلى المدرسة لحين الانتهاء من استخراجها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المعنية بالكشف على طلاب المدارس واستخراج الشهادات الصحية الجديدة لهم.
وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم التكدس والتزاحم على الوحدات والمراكز الصحية، نظرا لاستقبالها أعدادا محدودة يوميا وفقا لأسبقية الحجز عن طريق الخط الساخن 15344 مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة عند الحضور.
وتم ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.
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