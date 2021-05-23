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"تعليم بورسعيد": استثناء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملفات الطلاب

الأحد 23/مايو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت مديرية ‏التربية والتعليم ببوسعيد، اليوم الأحد، استثناء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقي عند تسليمه إلى المدرسة لحين الانتهاء من استخراجها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المعنية بالكشف على طلاب المدارس واستخراج الشهادات الصحية ‏الجديدة لهم.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم التكدس والتزاحم على الوحدات والمراكز الصحية، نظرا لاستقبالها أعدادا محدودة يوميا وفقا ‏لأسبقية الحجز عن طريق الخط الساخن 15344 مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة عند الحضور.

وتم ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.

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