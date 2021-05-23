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روسيا تسجل 8951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/مايو/2021 - 12:33 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها 8951 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8709 إصابات أمس السبت و8937 إصابة الجمعة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة، مقابل 386 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 7297 مريضا للشفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، أصبح خمسة ملايين و1505 إصابات مؤكدة، منها 118482 حالة وفاة و265261 حالة نشطة وأربعة ملايين و617762 حالة شفاء.

 

وأجرت روسيا، حتى اليوم أكثر من 135.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 360 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

ولا تزال العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

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فيروس كورونا روسيا

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