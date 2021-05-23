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بعد وفاة والدتها.. قصة معاناة نانسي صلاح للعثور عليها

الأحد 23/مايو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رحلت عن عالمنا اليوم والدة الفنانة الشابة نانسي صلاح، التى أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وفي عام 2018، خرجت الفنانة نانسي صلاح، خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، تروي قصة عثورها على والدتها بعد 27 عاما من الفراق، إذ قالت إنها دخلت مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها كونها منفصلة عن والدها وهي في سن صغيرة، وكانت لا تعرف أي شيء عنها لسنوات طويلة

وتابعت «نانسي» حديثها باكية، بأنها في النهاية استطاعت الوصول لوالدتها التي لم تعرف ملامحها بعدما شاهدتها الأخيرة في أحد عروض برنامج «snl».

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