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وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض

الأحد 23/مايو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية صباح اليوم الاحد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان

وصرح وكيل وزارة الصحة بالدقهليةان عملية تفقد اللجان الغرض الاساسي منها هو الحرص على تذليل اي صعوبات قد تواجه الطالبات في تأدية الإمتحانات والتأكد من وجود كافة الأجراءات الاحترازية بشكل كامل وعدم التهاون في اتخاذها

اضاف "مكي" ان الامتحانات بدات بالأمس وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3152021 ويبدا الامتحان الساعه التاسعة صباحا لمدة ساعتين حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي (36 لجنه) ومدرسة الإمام محمد عبده (17 لجنه) لعدد 798 طالبة وتم توفير كافة الاستعدادات لتأمين اللجان ووجود إشراف صحي ومراجعة كافة اجراءات مكافحة العدوى.

و اكد مكي على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض

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