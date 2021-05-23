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خاص.. أربعة أعمال غنائية جديدة لعمرو دياب جاهزة للطرح

الأحد 23/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال الأسابيع القليلة الماضية من تسجيل أربعة أعمال غنائية جديدة، ومن المفترض أن يتم طرحهم في الأسابيع المقبلة.

ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لطرحهم احتراماً للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وعند انتهاء أزمتهم تماماً سيتم الإفصاح عن تفاصيل الأغاني من قبل فريق عمل عمرو دياب.


وتكون الأعمال الغنائية من توقيع عدد من كبار الشعراء والملحنين وهم تركي آل الشيخ ، أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، و عزيز الشافعي ومحمد يحيى، وقد قام عمرو دياب، بتلحين أغنية من الأربع أغاني.

جدير بالذكر أن دياب، أحيا أول أمس حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل، في الجونة وسط حضور عدد من نجوم الفن.

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