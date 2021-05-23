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إيمي طلعت زكريا تعبر عن فقدان والدها بكلمات مؤثرة
الأحد 23/مايو/2021 - 12:48 م
آية عبد العزيز
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عبرت الفنانة ايمي طلعت زكريا عن فقدانها الشديد لوالدها وكتبت كلمات مؤثره وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة لها برفقه والدها وعلقت علي الصورة قائلة:" لا عز كعز الاب ولا دلاله بعده دلال ".
الجدير بالذكر أن الفنانة ايمي طلعت زكريا شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل " لحم غزال" بطولة غاده عبد الرازق، مي سليم ، مصطفي أبو سريع ، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ، هاجر عفيفي ، شريف سلامه ، أحمد صفوت ، إخراج. محمد أسامه ، تأليف إياد إبراهيم
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