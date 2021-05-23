إيمي طلعت زكريا تعبر عن فقدان والدها بكلمات مؤثرة





عبرت الفنانة ايمي طلعت زكريا عن فقدانها الشديد لوالدها وكتبت كلمات مؤثره وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة لها برفقه والدها وعلقت علي الصورة قائلة:" لا عز كعز الاب ولا دلاله بعده دلال ".



الجدير بالذكر أن الفنانة ايمي طلعت زكريا شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل " لحم غزال" بطولة غاده عبد الرازق، مي سليم ، مصطفي أبو سريع ، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ، هاجر عفيفي ، شريف سلامه ، أحمد صفوت ، إخراج. محمد أسامه ، تأليف إياد إبراهيم