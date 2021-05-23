"رحم الله ضحكات لا تنسى".. بكلمات مؤثرة ناهد السباعي تُحيي الذكرى السنوية لوفاة والدها

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها بصورة مع والدها الكاتب مدحت السباعي في الذكري السنوية لوفاته وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



عبرت ناهد السباعي عن فقدانها لوالدها بكلمات مؤثره حيث كتبت علي الصورة قائلة:"رحم الله ضحكات لا تنسي ،وملامح لا تغيب عن البال ،وحديثًا اشتقنا لسماعه ، رحم الله كل روح غالية تحت الثري ".



وأضافت قائلة:" اللهم ارحم من مات بالدنيا ،ولم يمت بقلوبنا ، اللهم إرحم أبي واسكنه جنتك، الذكري السنوية لابي رحمه الله عليه".





أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي هو فيلم " ماكو" وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990، ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

'ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.





يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل " النهاية" أحد المسلسلات الرمضانية في2020 والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي