Advertisements

"رحم الله ضحكات لا تنسى".. بكلمات مؤثرة ناهد السباعي تُحيي الذكرى السنوية لوفاة والدها

الأحد 23/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها بصورة مع والدها الكاتب مدحت السباعي في الذكري السنوية لوفاته وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

عبرت ناهد السباعي عن فقدانها لوالدها بكلمات مؤثره حيث كتبت علي الصورة قائلة:"رحم الله ضحكات لا تنسي ،وملامح لا تغيب عن البال ،وحديثًا اشتقنا لسماعه ، رحم الله كل روح غالية تحت الثري ".

وأضافت قائلة:" اللهم ارحم من مات بالدنيا ،ولم يمت بقلوبنا ، اللهم إرحم أبي واسكنه جنتك، الذكري السنوية لابي رحمه الله عليه".


أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي هو فيلم " ماكو" وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990، ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.
'ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.


يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل " النهاية" أحد المسلسلات الرمضانية في2020 والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي

أخبار تهمك

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 6 ساعات

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ أقل من ساعتين

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

11:38 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»