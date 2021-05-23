قتلى وجرحى بتحطم منطاد في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح، جراء تحطم أحد المناطيد، وذلك خلال مهرجان البالون في المقاطعة.

وأصدرت الشرطة، بيانًا قالت فيه: "وقعت المأساة مساء يوم 22 مايو، بالقرب من قرية كولتشفيتسي بمنطقة كامنتس- لودولسكي. وكان المنطاد يحمل الطيار وخمسة ركاب. نتيجة لسقوط المنطاد، توفي راكب عمره 53 عاما. وتم نقل الباقين إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة".

وباشرت الشرطة التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث.