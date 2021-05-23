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جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة لكشف الأخبار المزيفة
الأحد 23/مايو/2021 - 01:00 م
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تستعد شركة جوجل لطرح ميزة للكشف عن الأخبار المزيفة، حيث تعمل هذه الميزة على إخبار المستخدمين بالمزيد عن مصادر نتائج البحث، ومن المفترض أن تعمل جوجل مع ويكيبيديا على هذا، وسيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به.
وفي حالة كان موقع الويب لا يحتوى على وصف لـ Wikipedia، فستعرض جوجل للمستخدمين سياقًا إضافيًا قد يكون متاحًا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة.
ويمكن لمستخدمى جوجل أيضًا معرفة ما إذا كان اتصالهم بالموقع آمنًا بناءً على استخدامه لبروتوكول HTTPS، الذى يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذى يستخدمونه، لمساعدتهم على البقاء بأمان أثناء تصفحهم الويب.
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