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حشيش: نتفاءل بوجود الخطيب.. ومواجهة الترجي نهائي مبكر

الأحد 23/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى محمد حشيش نجم الأهلي الأسبق سعادته الشديدة بعبور الأهلي عقبة صن داونز الجنوب افريقي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال حشيش عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن الأهلي تخطى عقبة قوية في طريقه في ظل ظروف صعبة للغاية بعد خوض ١٠ مباريات في ٣٠ يوما.

وأكد أنه لا يبرر الأداء المتواضع للأهلي في لقائي الذهاب و الإياب ضد صن داونز ولكنه سعيد بأن الأهلي تخطى عقبة الفريق الجنوب افريقي رغم تراجع الأداء.

وأوضح أنه بالفعل الأهلي أصبح يلعب في حدود العناصر المتاحة مؤكدا أن الفريق الأحمر لديه مشكلة بسبب الإجهاد وعدم ثبات التشكيل.

وأشار إلى أن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خاض مباراة تكتيكية خاصة بعد قرار إشراك المدافع رامي ربيعة كقلب دفاع ثالث لمواجهة اختراقات العمق في ظل تنوع هجوم صن داونز بين العمق والأطراف.

وأكد أنه يتفاءل بوجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس بعثة الفريق الأحمر خاصة أنه تميمة وأيقونة تحقيق البطولات.

وأوضح أن مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي مبكر وأقوى بكثير من لقاء الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب افريقي والفائز من هذه المواجهة سيكون الأقرب للتتويج سواء الأهلي أو الترجي.

وأتم حشيش أن لقاءات الأهلي والترجي خارج التوقعات مثل مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بينما تبقى الميزة الوحيدة بخوض لقاء الذهاب في تونس وهو ما يساعد الأهلي على اللعب بأعصاب هادئة وأكثر تركيزا في مباراة الإياب.

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