Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

الأحد 23/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يستضيف ملعب ريناتو دالار مباراة هامة و قوية تجمع بين يوفينتوس و نظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 6 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل يوفينتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ أقل من ساعتين

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 6 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 16 ساعة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 15 ساعة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

11:38 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»