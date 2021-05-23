موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب ريناتو دالار مباراة هامة و قوية تجمع بين يوفينتوس و نظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 6 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.





ويحتل يوفينتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.



