موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم الأحد 23 مايو ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ض د نظيره ولفرهامبتون اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره ولفرهامبتون اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 2".





ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة بينما يتواجد فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.



