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رابطة مشجعى الأهلى بقطر تعلن خبر سار لجماهير الأهلى
الأحد 23/مايو/2021 - 01:17 م
هيثم حبيب
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أعلنت رابطة مشجعى الأهلى بالدوحة برئاسة المستشار حسام أبوالعلا عن توصلها لإتفاق مع اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقى بشأن حضور الجماهير لمواجهة الفريق أمام نهضة بركان المقررة الجمعه المقبل باستاد حمد بن جاسم بنادى السد الرياضى.
وأعلنت الرابطة فى بيان رسمى عبر صفحتها الرسمية عن الموافقة لحضور الجماهير بنسبة لاتتجاوز 30٪ من سعة ملعب المباراة للجماهير التى حصلت على جرعتى لقاح فيروس كورونا من المتواجدين داخل دولة قطر.
وغادرت بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم فى طريقها للدوحة على متن طائرة خاصة حيث من المفترض وصول الفريق للدوحة فى الواحدة والنصف صباح الغد قبل أن يدخل الفريق نظام الفقاعة الطبية حتى موعد المباراة.
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