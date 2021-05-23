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الوفد الأمني المصري يبدأ اجتماعاته في غزة للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار

الأحد 23/مايو/2021 - 01:18 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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بدأ الوفد الأمني المصري، اليوم الأحد، اجتماعاته في غزة للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

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