موعد مباراة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب جيويس مباراة قوية تجمع بين أتالانتا وميلان، مساء اليوم الأحد 23 مايو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي أرضية ملعب جيويس.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.





ويحتل أتالانتا المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 76 نقطة متساويًا بنفس الرصيد مع نابولي الثالث



