Advertisements

موعد مباراة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

الأحد 23/مايو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يحتضن ملعب جيويس مباراة قوية تجمع بين أتالانتا وميلان، مساء اليوم الأحد 23 مايو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي أرضية ملعب جيويس.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل أتالانتا المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 76 نقطة متساويًا بنفس الرصيد مع نابولي الثالث

أخبار تهمك

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ أقل من ساعتين

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

11:38 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»