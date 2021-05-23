في عيد ميلاده ٣٣.. ثورة غضب ضد محمد رمضان





في مثل هذا اليوم، 23 مايو من سنة 1988، وُلد الممثل محمد رمضان، الذي بدء مشواره الفني منذ حوالي ٨ سنوات حيث يريد دائماً إثارة الجدل وغضب الجماهير بأفعاله و تصرفاته الغير لائقة .



يضم تاريخه الفني الذي لا يتجاوز ٨ سنوات العديد من المواقف السيئة والمستفزة لجمهوره والتي تسببت في قيام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاجات لمقاطعته ومقاطعه أعماله الفنية"الهابطة" على حد وصفهم.



وليكن أبرزها ظهوره في حمام سباحة وسط دولارات في الماء بعد حكم القضاء بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبواليسر صاحب الڤيديو الشهير الذي ظهر فيه رمضان وهو يقود الطائرة في رساله منه تؤكد عدم اهتمامه بحكم القضاء المصري.



نشر صور له وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور حيث اتهمه وقتها بـ"الخيانة والتطبيع".



أزمته مع الفنانة لبنى ونس، التي هاجمته بسبب إصابات تعرض لها نجلها أثناء تصوير إعلان أحد الألعاب معه، مؤكدة أنه تم زرع قنبلة قريبة من ابنها دون علمه، وأشارت إلى أن رمضان كان على عِلم، لأنه نجم العمل، وعند إيقاف مسلسل الملك أحمس للنجم عمرو يوسف، لحين دراسته تاريخيًا تدخل رمضان في الأزمة رغم انشغاله وقتها بتصوير مسلسله الجديد "موسى"، وأثار جدلاً وغضبًا بعدما أعلن عن استعداده لبطولة فيلم عن الملك أحمس، على أن يخرج للنور في عام 2023.







و عن رأي زملائه الفنانين والإعلامين عن أعماله قالوا،:"أنه يرغب دائماً في تقديم أعمال «هابطة» للوصول للنجاح، كما اعتبروه أحد أسباب شيوع مفاهيم العنف في فكر وثقافة الشباب من خلال أعماله الفنية.