مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالصف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث سير بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفين ومصابين بطريق مركز الصف جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير مركبة توك توك، بالاتجاه المعاكس للطريق، اصطدم قائدها بـ 5 أشخاص.





ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.