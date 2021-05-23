نشاهده الليلة.. 7 معلومات عن اقتران القمر الأحدب بنجم السماك



ظاهرة فلكية تنتظر سماء مصر الليلة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المسئولين والفلكيين وهي اقتران القمر الأحدب بنجم السماك الأعزل.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ظاهرة اقتران القمر بنجم السماك الأعزل:



- الاقتران هو مصطلح يستخدم في علم الفلك وعلم التنجيم ، حيت تراقب من مكان ما اثنان من الأجرام السماوية بالقرب من بعضها البعض في السماء ويكون لكلا الجرمين إما نفس المطلع المستقيم أو نفس خط طول مسار الشمس.



- تساعد الظاهرة العلماء على تصحيح وتحسين الحسابات الفلكية، لا سيما حركة الكواكب والمسافات.



- السِّماك الأعزل أو السنبلة في علم الفلك هو أشد النجوم تألقًا في كوكبة العذراء، وترتيبه الخامس عشر في قائمة أشد النجوم سطوعا.



- تشير الأرصاد إلى أن السِّماك الأعزل نجم من نوع متغير قيفاوي مثله في ذلك رأس الغول.



- يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الأحد 23 مايو 2021 وحلول ظلمة الليل، القمر الأحدب المتزايد ظاهريًا بالقرب من نجم السماك الأعزل على قبة السماء فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة فى حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم وهى فرصة مثالية للتصوير الفلكي.





- ىسيلاحظ خلال ساعات الليل أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب فى ذلك نفس السبب الذى يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار، فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.



- إذا راقبت القمر من ليلة إلى الليلة التالية يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية فى مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالى الإثنين سيلاحظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا وأصبح اسفل نجم السماك الأعزل.





