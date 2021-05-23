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التنمية المحلية: تحرير 201 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة خلال شهرين (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير تواصل مع المحافظين للاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق باستمرار حظر أي تجمعات او فاعليات جماهيرية والتأكيد على إعادة فتح الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ منذ صباح الأمس.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف عمليات المحافظات المصرية للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفرق الرصد والمتابعة تقوم بمراجعة كافة الإجراءات، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، إلى جانب الاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم والتأكيد على ارتداء الكمامة لمرتدي الحدائق والمتنزهات وبوسائل النقل العامة؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تحرير 200 ألف 943 مخالفة لارتداء الكمامة منذ بداية مارس الماضي وحتى 21 مايو الجاري، لافتًا إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غرامة 50 جنيه، كما أن إدارة الشاطئ تتحمل غرامة مالية 5 آلاف جنيه حال المخالفة وحال عودة المنشاة للمخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الامر، منوهًا بأن الشواطئ العامة بالمحافظات الساحلية تم وضع نقاط للزملاء لإدارة هذه الشواطئ وتطبيق التباعد الاجتماعي ووحدات للإسعاف.

ولفت، إلى أن نسبة الإشغال للحدائق العامة والمتنزهات والمطاعم والكافيهات يجب ألا تزيد عن 50% لتطبيق التباعد الاجتماعي ويتم حسمه من خلال بوابة الدخول.

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