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الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 23/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

ومن المُنتظر أن يلاقي الأهلي في الدور القادم فريق نادي الترجي الرياضي التونسي والذي تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن إنتهت مباراة الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.

ومن المُنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام الثامن عشر أو التاسع عشر من شهر يونيو القادم في العاصمة التونسية على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة وذلك حسب ما أعلنت عنه قرعة الأدوار الاقصائية.

في الوقت الذي ستنقل فيه تلك المواجهة النارية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.ش

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