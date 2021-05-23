خلال 24 ساعة.. القليوبية تسجل 68 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال لـ24 ساعة الماضية.





وسجل مركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ28 حالة، ثم مركز طوخ بـ12 حالة، ومركز كفر شكر بـ9 حالات، ومركز الخانكة 8 حالات، ومركز قليوب 6 حالات، وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر حالتين لكل منهما، ومركز القناطر الخيرية بحالة واحدة، بينما سجلت مدن العبور وقها وحي شرق شبرا الخيمة صفر إصابة.





كما سجلت المحافظة 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 1482 حالة.





وسجلت مستشفى بنها للتأمين الصحي 5 حالات وفاة بينما سجلت مستشفيات قليوب التخصصي وناصر العام وعزل قها حالة لكل منهما، بينما سجلت 9 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مرضي كورونا صفر وفيات.



