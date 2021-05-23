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تسلق الحبال بتدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة

الأحد 23/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الإسباني  باروندو جارسيا المدير الفني  للمنتخب الأول لكرة اليد بعقد محاضرة فنية علي هامش  معسكر المنتخب  المغلق  المقام في اكوا فيستا  الغردقة لتحفيز اللاعبين علي التركيز في التدريبات والتأهيل شكل كامل استعداداً لاولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل وتستمر حتي منتصف يوليو .

وخصص مدرب الأحمال  الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلي من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى طوكيو.


ويكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين فى معسكر الغردقة ، على أن يخوض اللاعبين معه تدريب فى الجيم، وذلك بعدما توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين و الجهاز الفنى .


 
وتتواجد بعثة فراعنة اليد في «اكوا فيستا» بالغردقة لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.

و انتظم لاعبى المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

يذكر  أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.

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