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الفنان أحمد مرسي فى أولى معارضه بالأوبرا

الأحد 23/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في السادسة والنصف مساء الاثنين 24 مايو بقاعة زياد بكير أولى المعارض الفردية للفنان الشاب أحمد مرسي الذى يقام تحت عنوان (إنعكاسات ذات ظل). 

ويقدم الفنان أحمد مرسي 50 لوحة رسم مستخدماً القلم الجاف الأسود أو الملون، ومن المُقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد 30 مايو الجاري . 

الجديد بالذكر أن الفنان احمد مرسى من مواليد عام 1980 وتخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور شعبة ديكور مسرح وسينما فى عام 2003 ، وقد شارك الفنان فى العديد من المعارض الجماعية مع مجموعة اللقطة الواحدة وأغلب أعماله تتبع المدرسة السريالية .

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