صلاح يزين تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في جولة الحسم

إستقر الدولي الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به الريدز المواجهة النارية اليوم الاحد ضد كريستال بالاس لحساب مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي.





ومن المُنتظر أن يأتي تشكيل الريدز على النحو التالي :-





حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ريس ويليامز – ترينت أرنولد.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في تلك المواجهة من أجل ضمان مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وفي حالة التعثر وفوز ليستر سيتي سيكون رسميًا خارج التشامبيونزليج الموسم القادم.