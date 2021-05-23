قبل ترويجهم بالسوق السوداء.. أمن الجيزة يضبط 11 طن سولار بالوراق

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة ترويج أكثر من 11 طن سولار قبل بيعه بالسوق السوداء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة عن قيام 3 أشخاص متعهد نقل مواد بترولية مع إحدى شركات البترول، سائق، صاحب مخزن مواد بترولية كائن بمنطقة الوراق، بالإستيلاء على المواد البترولية "سولار"، حيث يقوم الأول والثاني بالإستيلاء على الحصص المخصصة لمحطات وقود إحدى شركات البترول ونقلها عن طريق السيارة وبيعها للثالث، الذي يقوم ببيعها في غير الأماكن المخصصة لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وسيارة تابعة لشركة البترول المشار إليها قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الوراق محملة بـ 7،500 طن سولار، وبإستهداف مخزن المتهم الثالث تم ضبط بداخله 4 طن سولار حيث بلغ إجمالي المضبوطات 11،500 طن سولار.





وبمواجهة المتهمين أقروا بالإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بدون وجه حق وطرحها للبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.







