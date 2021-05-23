24847 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد من تلقوا لقاح كورونا المستجد بمراكز التطعيم بالقليوبية إلى 24847 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و3385 تلقوا الجرعة الثانية.

ووفق بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، فإن 7033 مواطنا تلقوا الجرعة أولى، و1281 بمستشفى كفر شكر المركزي، و6237 جرعة أولى، و877 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و6754 جرعة أولى و1227 جرعة ثانية بمكز طبي حجازي بشبرا الخيمة، و1144 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و940 بمركز طبي الأحراز بشبين القناطر، و748 بمركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، و564 بمركز مشتهر الطبي، و579 بمركز الحي الثاني بالعبور و848 ببنك الدم باسنيت مركز كفر شكر.