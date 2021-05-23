بهذه الطريقة..أحمد الفيشاوي يروج لمسرحية " أبو العربي"







روج الفنان أحمد الفيشاوي لمسرحية " أبو العربي" للفنان هاني رمزي عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



كتب الفيشاوي معلقًا:" امبارح روحت مسرحية " مهمه أبو العربي " ، العرض كان اهذاء لروح سمير غانم ، فرحت جدا إني قابلت صديقتي الجميلة الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيره الثقافة وأستاذي الحبيب أشرف ذكي أول من اكتشفني سنه1997 في مسرحية الملك للمخرج مراد منير ، مبروك لصديقي واخويا المنتج احمد فهمي ومبروك لكل فريق العمل والكواليس





الجدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي قد عاد للمسرح بعد غياب تجاوز ال17 عامـا وقد بدأت أول عروض المسرحية أمس علي مسرح طيبة وكان العرض إهداء للراحل سمير غانم، وكان من المفترض عرض المسرحية تعرض ثاني وثالث أيام العيد فقط في السادسة مساء، بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وهي من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين.