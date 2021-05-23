الإمارات واليونان تبحثان مجالات التعاون في مجال الخدمات الرقمية

بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية اليونان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، وتوسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة، في مجال تطوير الخدمات الرقمية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي، بما يسهم في تحسين حياة المجتمع.





جاء ذلك خلال اجتماع "عن بُعد" بين عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وكيرياكوس بييراكيكس وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، ضمن جهود حكومتي البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال تطوير الخدمات الرقمية، التي تم توقيعها في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات، بحسب بيان صحفي.





وشارك في الاجتماع ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وصقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي، ومن الجانب اليوناني ديميترا ليجورا رئيس الموظفين لدى الأمانة العامة للحوكمة الرقمية وتبسيط الإجراءات، وبنتاليس غاسيو مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، وماريا مفريداكي مستشار الشؤون الدولية لوزير الحوكمة الرقمية.





وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكات مع مختلف حكومات العالم لدعم عمليات التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأنشطة الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بأداء الحكومات وتحسين حياة المجتمعات.





وقال العلماء إن دولة الإمارات تؤمن بمحورية التعاون العالمي في مجالات تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تسهم في بناء منظومة فرص متطورة عابرة للحدود، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ترتكز على جعل الدولة مركزاً لقيادة التحول الرقمي، وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تسهم في بناء مجتمعات رقمية متقدمة.





وأشار عمر سلطان العلماء إلى أهمية تعزيز وتسريع عمليات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية القائمة على التكنولوجيا، وتوسيع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الحكومات في تلبية متطلبات مجتمعاتها وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها، وتوفير خدمات رقمية حكومية عالية المستوى لمواكبة المتغيرات وصناعة مستقبل أفضل.





وقال إن حكومة دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة عمل افتراضية فعَّالة، وعملت على تعزيز بنية تحتية تكنولوجية تعتمد على تشجيع الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى 20 عاماً، ما أسهم بقوة في استجابة ممنهجة لمواجهة آثار جائحة "كوفيد-19"، وفق آليات مستحدثة تواكب المتغيرات المتسارعة وتدعم مسيرة الدولة قدماً نحو المستقبل.