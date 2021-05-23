Advertisements

8 قتلى في حادث سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

الأحد 23/مايو/2021 - 02:30 م
الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل 8 أشخاص جراء حادث سقوط عربة تلفريك في إيطاليا.

 

وفي وقت سابق، صدمت سيارة مجموعة من السياح الألمان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وفق ما ذكر مسؤولون محليون.

 

ووقع هاذ الحادث الدامي في فالي أورينا، بالقرب من بولزانو بمنطقة ألتو أديجي، عندما كان الشبان الألمان يجتمعون على متن حافلتهم.

 

وتشتهر المنطقة المتحدثة إلى حد كبير بالألمانية، وهي متمتعة بحكم ذاتي، بمنتجعاتها للتزلج في الدولوميت والقرى الجذابة حول بولزانو وتحظى بشعبية لدى السياح الألمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سقوط عربة تلفريك الشرطة الإيطالية إيطاليا 8 قتلى

أخبار تهمك

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 19 ساعة

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

مي العيدان تهاجم تامر حبيب بعد تصريحاته الأخيرة :" لما تموت هنجيب يسرا تهز"

منذ ساعة و 21 دقيقة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يمنح الزمالك فرصة ذهبية في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"تلفريك الجلالة".. طفرة جديدة في السياحة المصرية

7 معلومات عن "تلفريك الجلالة"

حلم أصبح واقع.. "تلفريك الجلالة" إنجاز في عالم السياحة

أبرزها "انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

مصرع 3 أشخاص بسبب موجة الطقس السيء فى إيطاليا

مقتل وإصابة 17 شخصاً في حادث شمالي إيطاليا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

02:02 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»