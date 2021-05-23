8 قتلى في حادث سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل 8 أشخاص جراء حادث سقوط عربة تلفريك في إيطاليا.

وفي وقت سابق، صدمت سيارة مجموعة من السياح الألمان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وفق ما ذكر مسؤولون محليون.

ووقع هاذ الحادث الدامي في فالي أورينا، بالقرب من بولزانو بمنطقة ألتو أديجي، عندما كان الشبان الألمان يجتمعون على متن حافلتهم.

وتشتهر المنطقة المتحدثة إلى حد كبير بالألمانية، وهي متمتعة بحكم ذاتي، بمنتجعاتها للتزلج في الدولوميت والقرى الجذابة حول بولزانو وتحظى بشعبية لدى السياح الألمان.