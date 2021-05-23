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بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

الأحد 23/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا صباح اليوم، للرد على الأحداث التي واجهت النادي الأهلي أثناء رحلته في جنوب إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، أكد أن بعثة الفريق تعرضت للمضايقات في بريتوريا من الجماهير، ما عرضهم للخطر أثناء تواجدهم.

وجاء بيان صن داونز كالآتي:-

"نعتذر للنادي الأهلي على تصرفات الجماهير الغير لائقة تجاه حافلة فريقهم قبل مواجهة الفريقين وسنتخذ إجراءات مشددة ضد هؤلاء المشجعين.. نحن حريصون على استمرار العلاقات الطيبة بين الناديين".

وتابع: "لاحظ ماميلودي صن داونز سلوكًا من بعض مؤيديها قبل مباراته مع الأهلي وهو أمر غير مقبول وغير لائق ولا يعكس النزاهة والاحترام والتعاطف والقيم الأخرى التي نتمسك بها".

وأضاف: "تلقينا شكاوى من مؤيدي السلوك غير اللائق والشتائم ولكن ماميلودي، يجب ألا يقوم أنصار صنداونز بأي حال من الأحوال بعدم الاحترام أو الإهانة أو التصرف بالطريقة التي فعلوها ويجب أن تظل في جميع الأوقات وفية لقيمنا ومبادئنا، لذلك نريد الاعتذار للأهلي وجماهيره".

واختتم: "ماميلودي صن داونز ستجري تحقيقا وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء المشجعين الذين كان سلوكهم غير لائق ومخالفًا لـ القيم والمبادئ التي نلتزم بها، نظل مكرسين للحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل والمتبادل والالتزام القائم بين قادة ناديينا وجميعنا".

وكان الأهلي نجح في إقصاء صن داونز من دور الثمانية، عقب الفوز ذهابًا وإيابًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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