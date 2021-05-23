القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي





تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد انفيلد لحساب مباريات الاسبوع الثامن والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمملكة العربية السعودية.





في المقابل تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما تنقل المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-





Canal + Sport 2 Polska

Sky Sports Main Event UK

Nova Sport Bulgaria

TV2 Sport Premium 1 HD

Sport TV3 Potugal

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Cosmote Sport 4 HD

EuroSport Romania

V Sport Jalkapallo HD Fin

V Sport Premium HD

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League