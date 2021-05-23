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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي
الأحد 23/مايو/2021 - 02:31 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد انفيلد لحساب مباريات الاسبوع الثامن والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمملكة العربية السعودية.
في المقابل تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما تنقل المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-
Canal + Sport 2 Polska
Sky Sports Main Event UK
Nova Sport Bulgaria
TV2 Sport Premium 1 HD
Sport TV3 Potugal
SuperSport Maximo 1
beIN Sports HD 1 English
Cosmote Sport 4 HD
EuroSport Romania
V Sport Jalkapallo HD Fin
V Sport Premium HD
beIN Sports Connect
SuperSport Premier League
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