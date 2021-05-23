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تراجع إنتاج عُمان من النفط 3.44% خلال أبريل

الأحد 23/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
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 تراجع إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات بنسبة 3.44 بالمائة خلال أبريل الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 28.51 مليون برميل، مقارنة بنحو 29.525 مليون برميل خلال مارس من العام الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، تراجع حجم إنتاج عُمان من النفط الخام منفصلاً بنسبة 3.1 بالمائة خلال أبريل الماضي، إلى 21.937 مليون برميل، مقارنة بنحو 22.638 مليون برميل خلال مارس من العام الماضي.

وتراجع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 4.55 بالمائة خلال الشهر، إلى 6.574 مليون برميل، مقارنة بنحو 6.887 مليون برميل خلال مارس من العام الماضي.

وتراجع متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات بنسبة 0.22 بالمائة خلال أبريل الماضي، على أساس شهري، إلى 950.3 برميل، مقارنة بنحو 952.4 برميل خلال مارس  من العام الماضي.

وأظهرت البينات كذلك ارتفاع متوسط سعر البرميل بنسبة 11.13 بالمائة خلال أبريل الماضي، على أساس شهري، إلى 60.9 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 54.8 دولار للبرميل خلال مارس  من العام الماضي.

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