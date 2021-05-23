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للمرة الأولى .. الأزهر يشارك بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

الأحد 23/مايو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يشارك الأزهر الشريف لأول مرة هذا العام فى فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب فى دورته الثلاثين، والتى تبدأ في الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ من مايو الجاري.

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض إلى جانب الإصدارات التي تتخطى ١٦٨ عنوان من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة؛ نشاط الخط العربي لإثراء الثقافات المختلفة باهتمام الأزهر لمختلف الفنون ومنها الفنون الإسلامية.

تأتي مشاركة الأزهر في المعارض الدولية كنافذة  لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطى للإسلام، من خلال مكتبته التي تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التي تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.

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