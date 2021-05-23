معرض القاهرة 50 بين التراث الفني والمعماري بالأوبرا





يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان في السادسة مساء الاثنين ٢٤ مايو بقاعة صلاح طاهر معرض التراث الفني والمعماري الذى يقام تحت عنوان "القاهرة 50 ".



يضم المعرض العديد من اللوحات الفنية المتنوعة للفيف من الفنانين المبدعين منهم أ.د/ مصطفي رميح ، أ.د/ أشرف ذكي ، الفنان ياسر جعيصة ، الفنان محمد الازهري والنحات حسام حسين وغيرهم معبرة عن التراث الفني والمعماري والعمق الحضاري والتاريخي المصري مما يهدف إلي ترسيخ الهوية المصرية وتعظيمها حيث تعتبر مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي والعالم بأسره علي مختلف العصور .



وينظم المعرض لجنة من الفنانين التشكيليين وهم د/ مراد درويش ، د/ عبدالحميد الجزار والفنانين محمد الصايغ ، نشأت عبد المولي ، محمد خلف ، رفاعي الدسوقي ، نرمين بدوي وإسراء عامر، يستمر المعرض حتى الأحد ٣٠ مايو الجارى .